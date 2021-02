Discarica a cielo aperto a Boscoreale: “Situazione ingestibile” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Televisori vecchi, sacchi di spazzatura, residui di legno bruciato, lavandini, scarti di fabbriche. Il parcheggio antistante l’associazione culturale Stella Cometa – La Stazione è diventato una vera e propria Discarica a cielo aperto. I volontari hanno denunciato più volte lo stato dei luoghi al Comune di Boscoreale, nel Vesuviano. LEGGI ANCHE: Ivano Bordon a iNews24: L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Televisori vecchi, sacchi di spazzatura, residui di legno bruciato, lavandini, scarti di fabbriche. Il parcheggio antistante l’associazione culturale Stella Cometa – La Stazione è diventato una vera e propria. I volontari hanno denunciato più volte lo stato dei luoghi al Comune di, nel Vesuviano. LEGGI ANCHE: Ivano Bordon a iNews24: L'articolo proviene da Inews.it.

rafirexit : RT @RiprendRoma: Via Caselli, zona Marconi: anche qui una discarica a cielo aperto. #Roma @salviamoroma @battaglia_persa @Antincivili ?? htt… - campidoglioPD : @valeriabaglio: Il 'porta a porta' di @virginiaraggi continua ad essere un flop. A Pisana nel XII municipio un muro… - stormi1904 : RT @RiprendRoma: Via Caselli, zona Marconi: anche qui una discarica a cielo aperto. #Roma @salviamoroma @battaglia_persa @Antincivili ?? htt… - dtella65 : @Fondoambiente Appassionata+volontaria FAI visto questo luogo di potenza nella Forra dell'Aniene. ??Scendi piacevolm… - FalvoGianluca : RT @RiprendRoma: Via Caselli, zona Marconi: anche qui una discarica a cielo aperto. #Roma @salviamoroma @battaglia_persa @Antincivili ?? htt… -