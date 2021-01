VIDEO American Magic è tornata a navigare! Barca rifatta a nuovo, -2 alla semifinale di Prada Cup con Luna Rossa (Di mercoledì 27 gennaio 2021) American Magic ha vinto una grande sfida: essere parte delle semifinali della Prada Cup 2021 contro Luna Rossa, competizione che mette in palio un posto per l’atto conclusivo contro Ineos Uk (che a sua volta premierà solo una delle imBarcazioni in vista della Finale di America’s Cup, dal 6 marzo, contro i campioni in carica di Emirates Team New Zealand). La scuffia dell’AC75 di dieci giorni fa aveva avuto conseguenze importanti sulla Barca statunitense: uno squarcio enorme sullo scafo e criticità di non poco conto sui dispositivi elettronici, essenziali per il corretto funzionamento dell’intero “pacchetto”. Riparazioni a tempo di record a -2 dall’appuntamento con le regate. Giova ricordare che il tutto avrà inizio nella notte italiana di venerdì 29 gennaio con le prime ... Leggi su oasport (Di mercoledì 27 gennaio 2021)ha vinto una grande sfida: essere parte delle semifinali dellaCup 2021 contro, competizione che mette in palio un posto per l’atto conclusivo contro Ineos Uk (che a sua volta premierà solo una delle imzioni in vista della Finale di America’s Cup, dal 6 marzo, contro i campioni in carica di Emirates Team New Zealand). La scuffia dell’AC75 di dieci giorni fa aveva avuto conseguenze importanti sullastatunitense: uno squarcio enorme sullo scafo e criticità di non poco conto sui dispositivi elettronici, essenziali per il corretto funzionamento dell’intero “pacchetto”. Riparazioni a tempo di record a -2 dall’appuntamento con le regate. Giova ricordare che il tutto avrà inizio nella notte italiana di venerdì 29 gennaio con le prime ...

