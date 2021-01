Juventus, Ricci: «Vogliamo ampliare la nostra partecipazione negli eSports» (Di lunedì 25 gennaio 2021) La chiusura degli stadi e la distanza tra i tifosi e i club di Serie A ha accelerato la trasformazione digitale. Uno dei club più attivi in questo senso è stata la Juventus, sia per quanto riguarda l’utilizzo dei social network, sia puntando fortemente sugli eSport, di cui i bianconeri sono stati pionieri in Italia. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 25 gennaio 2021) La chiusura degli stadi e la distanza tra i tifosi e i club di Serie A ha accelerato la trasformazione digitale. Uno dei club più attivi in questo senso è stata la, sia per quanto riguarda l’utilizzo dei social network, sia puntando fortemente sugli eSport, di cui i bianconeri sono stati pionieri in Italia. L'articolo

"Vogliamo ampliare la nostra partecipazione negli eSports. Hanno un'attrattiva senza pari per le nuove generazioni" ha detto Giorgio Ricci, CRO della Juve ...

