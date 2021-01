La dieta a domicilio porvata per voi

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) «Margo, cosa accadrebbe se riprendessi in mano la tua vita?». La mail nella mia casella di posta non è stata spedita da Scientology ma da un servizio di dieta a domicilio. Promettono di liberarmi dalla schiavitù della spesa e della cucina, di farmi mangiare in modo sano e di farmi guadagnare 10 ore del mio tempo a settimana – ossia il tempo medio che le donne impiegano per la gestione e la preparazione dei pasti.

Buoni propositi per il nuovo anno? Abbiamo provato per voi a non cucinare per una settimana e provare tre diversi servizi di pasti pronti a domicilio improntati alla salute ...