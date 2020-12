Chelsea, Lampard: “Sono arrabbiato, potevamo essere secondi. Troppo ingenui” (Di sabato 26 dicembre 2020) Il mister del Chelsea, Frank Lampard, analizza ai microfoni di Sky Sports la sconfitta ottenuta contro l'Arsenal nel Boxing Day: "La nostra partita si è complicata dopo il primo tempo, poi sul 3-0 è diventata una montagna da scalare. Noi oggi potevamo fare un bel balzo in classifica, loro potevano andare ancora più in basso, probabilmente i giocatori ci hanno pensato Troppo. Siamo stati ingenui quando abbiamo concesso loro il rigore e la punizione da cui Sono derivate le prime due reti. Era un derby di Londra, saremmo potuti essere secondi e invece abbiamo perso, Sono molto arrabbiato".caption id="attachment 1071231" align="alignnone" width="3671" Lampard, getty/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di sabato 26 dicembre 2020) Il mister del, Frank, analizza ai microfoni di Sky Sports la sconfitta ottenuta contro l'Arsenal nel Boxing Day: "La nostra partita si è complicata dopo il primo tempo, poi sul 3-0 è diventata una montagna da scalare. Noi oggifare un bel balzo in classifica, loro potevano andare ancora più in basso, probabilmente i giocatori ci hanno pensato. Siamo statiquando abbiamo concesso loro il rigore e la punizione da cuiderivate le prime due reti. Era un derby di Londra, saremmo potutie invece abbiamo perso,molto".caption id="attachment 1071231" align="alignnone" width="3671", getty/caption ITA Sport Press.

