Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sempre più vicini: Love story in vista? (Di domenica 20 dicembre 2020) I due compagni d'avventura sembrano essere in sintonia Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si scambiano effusioni, sembra che siano sempre più vicini da quando è andata via Elisabetta Gregoraci. Confidenze e abbracci tra i due in queste ore. Poi i due ragazzi in occasione della festa di benvenuto per i nuovi concorrenti, si sono dati alla danza sulle note di 'Despacito'. Così per una sera l'ex velino si è trasformato in maestro di ballo di Giulia dando vita ad un'appassionante bachata davanti agli altri compagni di avventura. Quindi, dopo la festa, si sono fermati a conversare in giardino. "Come me ti tieni tutto dentro, per imbarazzo o per paura. Nessuno sa cosa pensiamo davvero" dice l'influencer e Pierpaolo le risponde: "Sono confuso perché penso a ..."

