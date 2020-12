PATTI: IERI LA PRIMA UDIENZA DEL PROCESSO A RUSSO (Di giovedì 17 dicembre 2020) Come riporta il sito Messina Today, davanti alla Corte d'Assise di PATTI, presieduta da Massimiliano Micali, sono stati ascoltati alcuni testimoni tra cui il comandante della Stazione carabinIERI di ... Leggi su 95047 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Come riporta il sito Messina Today, davanti alla Corte d'Assise di, presieduta da Massimiliano Micali, sono stati ascoltati alcuni testimoni tra cui il comandante della Stazione carabindi ...

crociangelini : RT @GiuseppeLupo8: 'Era nei patti con la Storia cercare la via dello sviluppo, perciò occorreva disegnare un domani che abrogasse i difetti… - rosdefilippis : RT @GiuseppeLupo8: 'Era nei patti con la Storia cercare la via dello sviluppo, perciò occorreva disegnare un domani che abrogasse i difetti… - CorrPetrocelli : RT @GiuseppeLupo8: 'Era nei patti con la Storia cercare la via dello sviluppo, perciò occorreva disegnare un domani che abrogasse i difetti… - BersaniLeda : RT @GiuseppeLupo8: 'Era nei patti con la Storia cercare la via dello sviluppo, perciò occorreva disegnare un domani che abrogasse i difetti… - GiuseppeLupo8 : 'Era nei patti con la Storia cercare la via dello sviluppo, perciò occorreva disegnare un domani che abrogasse i di… -

Ultime Notizie dalla rete : PATTI IERI PATTI: IERI LA PRIMA UDIENZA DEL PROCESSO A SALVATORE RUSSO 95047 Provincia di Lecco: riunito il Tavolo di sviluppo territoriale sul lavoro

Nel pomeriggio di ieri si è riunito in videoconferenza il Gruppo di lavoro del Tavolo di sviluppo territoriale della provincia di Lecco, che si occupa di vari aspetti del mercato del lavoro locale e d ...

Lavoro. Tavolo di sviluppo territoriale: il punto sugli interventi

LECCO – Nel pomeriggio di ieri si è riunito in videoconferenza il Gruppo di lavoro del Tavolo di sviluppo territoriale della provincia di Lecco, che si occupa di vari aspetti del mercato del lavoro lo ...

Nel pomeriggio di ieri si è riunito in videoconferenza il Gruppo di lavoro del Tavolo di sviluppo territoriale della provincia di Lecco, che si occupa di vari aspetti del mercato del lavoro locale e d ...LECCO – Nel pomeriggio di ieri si è riunito in videoconferenza il Gruppo di lavoro del Tavolo di sviluppo territoriale della provincia di Lecco, che si occupa di vari aspetti del mercato del lavoro lo ...