Rigoldi-Yafai, Europeo supergallo: numeri, statistiche, curiosità. L’italiano difende il titolo (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Domani sera, in un programma che ora vede questo combattimento come evento di cartello della Milano Boxing Night che va a chiudere l’anno, Luca Rigoldi sfiderà il britannico Gamal Yafai per il titolo Europeo dei pesi supergallo. Andiamo a scoprire qualcosa di più relativamente alla sfida. Per Rigoldi, 27 anni (il 9 gennaio saranno 28) si tratta della terza difesa del titolo, che era andato a conquistare in Francia l’11 novembre 2018 sconfiggendo per verdetto unanime il padrone di casa Jeremy Parodi. Ha poi confermato il suo status di campione Europeo contro l’altro transalpino Anthony Settoul il 25 aprile 2019 e contro l’ucraino Oleksandr Yegorov il 9 settembre dello stesso anno. Vanta un record di 22 vittorie, una sconfitta e due pareggi. Dei 22 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Domani sera, in un programma che ora vede questo combattimento come evento di cartello della Milano Boxing Night che va a chiudere l’anno, Lucasfiderà il britannico Gamalper ildei pesi. Andiamo a scoprire qualcosa di più relativamente alla sfida. Per, 27 anni (il 9 gennaio saranno 28) si tratta della terza difesa del, che era andato a conquistare in Francia l’11 novembre 2018 sconfiggendo per verdetto unanime il padrone di casa Jeremy Parodi. Ha poi confermato il suo status di campionecontro l’altro transalpino Anthony Settoul il 25 aprile 2019 e contro l’ucraino Oleksandr Yegorov il 9 settembre dello stesso anno. Vanta un record di 22 vittorie, una sconfitta e due pareggi. Dei 22 ...

claudiofiera : Gamal Yafai: “Sono al top, batterò Luca Rigoldi” - VivMilano : RT @DAZN_IT: NB: a seguito della positività al Covid di Francesco Patera il main event della Fight Night del 17/12 sarà Rigoldi vs Yafai. B… - DAZN_IT : NB: a seguito della positività al Covid di Francesco Patera il main event della Fight Night del 17/12 sarà Rigoldi… - fighteritaliani : RT @FedPugilistica: ?? Giovedì 17 Dicembre 2020 ??Allianz Cloud ?? Live & On-demand @DAZN_IT ??EBU Super Bantamweight ??Luca Rigoldi ??Gamal Ya… - paolovega : RT @GifsBoxing: ?????? Francesco Patera VS Devis Boschiero & Luca Rigoldi VS Gamal Yafai in Italy ??Streaming Details: -

Il britannico Gamal Yafai ha un record abbastanza simile a quello dell'italiano, ma viene da una boxe molto selettiva e competitiva. "Sono molto carico e motivato. Voglio mantenere la cintura, farò di ...

