Il dramma di Francesco Oppini dopo la morte della fidanzata: “Non so ancora bene come ho fatto a uscirne” (Di domenica 13 dicembre 2020) Il 17 ottobre di 16 anni fa un incidente stradale uccide Luana, fidanzata di Francesco Oppini. Ha 25 anni ed è coinvolta in un terribile incidente. Lui ha poco più di 20 anni e la vicenda lo segna per sempre, come ricordato durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip quando – dopo essere scoppiato in lacrime – ha raccontato: “Domani sono 16 anni che la persona che stava con me non c’è più. Avevo 24 anni ed è stato tutto strano, non solo perderla ma anche vedere i suoi genitori distruggersi per il dolore. Fuori riesci a distrarti, qua no”. Ospite di Silvia Toffanin, nel corso dell’ultima puntata di Verissimo (andata in onda ieri pomeriggio) il figlio di Franco e Alba Parietti (quest’ultima in studio con lui) ha raccontato retroscena di quella drammatica ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 13 dicembre 2020) Il 17 ottobre di 16 anni fa un incidente stradale uccide Luana,di. Ha 25 anni ed è coinvolta in un terribile incidente. Lui ha poco più di 20 anni e la vicenda lo segna per sempre,ricordato durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip quando –essere scoppiato in lacrime – ha raccontato: “Domani sono 16 anni che la persona che stava con me non c’è più. Avevo 24 anni ed è stato tutto strano, non solo perderla ma anche vedere i suoi genitori distruggersi per il dolore. Fuori riesci a distrarti, qua no”. Ospite di Silvia Toffanin, nel corso dell’ultima puntata di Verissimo (andata in onda ieri pomeriggio) il figlio di Franco e Alba Parietti (quest’ultima in studio con lui) ha raccontato retroscena di quellatica ...

