Cesare Cremonini confessa la gravissima malattia mentale | non è possibile

Leggi su viagginews

(Di domenica 29 novembre 2020)ha scelto di raccontare com’è stato vivere con unaconsiderata molto grave. L’ex leader dei Lunapop,, ha rilasciato un’intervista al “Corriere della Sera“, in cui si è raccontato tra i ricordi della sua infanzia e i retroscena sull’inizio della sua carriera musicale. Per la prima volta in 40 anni L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com