Leggere Muratori sulla peste e ritrovarsi nell’Italia del 2020

(Di venerdì 27 novembre 2020) In questi mesi di convivenza, più o meno forzata, col virus, abbiamo avuto modo di riscoprire, cioè di riprendere in mano, le grandi pagine della storiografia e della letteratura sulle epidemie, quelle vissute e quelle immaginate: dalladi Atene descritta da Tucidide nelle Storie alle memorabili pagine dei Promessi Sposi di Alessandro Manzonidi Milano del 1630; fino alle opere di fantasia di due premi Nobel come Albert Camus (La, 1947) e José Alberto Saramago (Cecità, 1995). Chi nel mondo intellettuale era più portato al concetto, o più interessato ai temi del potere così come si struttura nel governo dell’emergenza, si è invece concentrato sul tema della biopolitica, che è stato enucleato, e anche genealogicamente ricostruito, a cavallo fra gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso, dal ...