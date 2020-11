Diletta Leotta e Boateng si lasciano andare, followers scatenati sui social (Di giovedì 26 novembre 2020) Sui social è sempre Diletta Leotta mania, stavolta la bella giornalista ha pubblicato un video insieme a Kevin Prince Boateng. Diletta Leotta è uno di quei personaggi che ovviamente attira costantemente l’attenzione su di se, soprattutto attraverso i social network dove la giornalista pubblica quotidianamente video e scatti della sua vita, in un clima di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 26 novembre 2020) Suiè sempremania, stavolta la bella giornalista ha pubblicato un video insieme a Kevin Princeè uno di quei personaggi che ovviamente attira costantemente l’attenzione su di se, soprattutto attraverso inetwork dove la giornalista pubblica quotidianamente video e scatti della sua vita, in un clima di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

LoMassi : Per colpa di Diletta Leotta non vedo più la tv - infoitcultura : Diletta Leotta, la sua lista dei desideri fa sognare i fan - infoitcultura : Diletta Leotta | la sua lista dei desideri fa sognare i fan - infoitcultura : Il calcio sempre più donna: dal calcio femminile in auge a Diletta Leotta - infoitcultura : Diletta Leotta, incredibile novità in arrivo: l’indizio social non lascia dubbi -