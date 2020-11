Inter-Real Madrid 0-2: Hazard e autogol Hakimi, ottavi appesi a un filo (Di mercoledì 25 novembre 2020) Brutta stecca dell'Inter a San Siro contro il Real Madrid. I blancos, in emergenza per le numerose assenze (Sergio Ramos, inizialmente Casemiro e Benzema, solo per citare gli insostituibili), vincono ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 25 novembre 2020) Brutta stecca dell'a San Siro contro il. I blancos, in emergenza per le numerose assenze (Sergio Ramos, inizialmente Casemiro e Benzema, solo per citare gli insostituibili), vincono ...

UEFAcom_it : #AccaddeOggi il 25 novembre di 22 anni fa... Questa sera è di nuovo Inter-Real Madrid ?????????? Siete carichi, tifo… - Inter : ?? | ALLENAMENTO Le foto dei nerazzurri in campo in vista di #InterReal ?? ?? - FBiasin : Ad oggi #Inter e #Real non hanno mai parlato di uno scambio #Eriksen-#Isco. Magari capiterà più avanti, ma al momen… - Nd_Nerazzurra98 : @Inter L'anno scorso Ansu Fati ha segnato contro di noi ed è diventato il più giovane a segnare in UCL, quest'anno… - lccatt : RT @Smg_1908: Una cosa però fatemela dire. L'Inter è avanti negli scontri diretti col Real e imbattuta in casa. Oggi non c'è storia eh, ma… -