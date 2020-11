Berlusconi e le larghe intese? "Così saggio che sembra Alfano". L'avvertimento di Farina (Di giovedì 26 novembre 2020) La mossa di Berlusconi rappresenta la riabilitazione postuma di Alfano. Forse il suo delfino siculo non aveva "il quid", come crudelmente fece trapelare il sovrano di Arcore fiocinandolo, ma il fantasma di Angelino deve aver tirato i piedi di notte a Silvio dopo che l'anziano maestro sta ripetendone le scelte politiche. Sia chiaro Angelino Alfano sta benissimo dov' è. Ha lasciato la carriera parlamentare e quella partitica, sta mettendo a frutto la sua esperienza come avvocato di livello internazionale presiedendo la più grande holding sanitaria privata del Paese, ma si sta prendendo la soddisfazione di tornare shakespearianamente a incidere nel destino della nazione, un po' come capitò allo spettro di Banquo. In questi giorni, Forza Italia con l'eterna vigoria del suo fondatore è entrata con prepotenza nell'anticamera del governo. Non ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) La mossa dirappresenta la riabilitazione postuma di. Forse il suo delfino siculo non aveva "il quid", come crudelmente fece trapelare il sovrano di Arcore fiocinandolo, ma il fantasma di Angelino deve aver tirato i piedi di notte a Silvio dopo che l'anziano maestro sta ripetendone le scelte politiche. Sia chiaro Angelinosta benissimo dov' è. Ha lasciato la carriera parlamentare e quella partitica, sta mettendo a frutto la sua esperienza come avvocato di livello internazionale presiedendo la più grande holding sanitaria privata del Paese, ma si sta prendendo la soddisfazione di tornare shakespearianamente a incidere nel destino della nazione, un po' come capitò allo spettro di Banquo. In questi giorni, Forza Italia con l'eterna vigoria del suo fondatore è entrata con prepotenza nell'anticamera del governo. Non ...

