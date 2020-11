Calcio femminile, la svolta della Fifa: almeno 14 settimane di maternità garantita per le atlete (Di venerdì 20 novembre 2020) «Dopo la recente crescita del fenomeno e il successo senza precedenti della Coppa del mondo femminile in Francia lo scorso anno, il Calcio femminile sta entrando nella fase successiva di sviluppo», ha dichiarato il presidente della Fifa Gianni Infantino. E per questo «dobbiamo anche adottare un quadro normativo adeguato e adatto alle esigenze del gioco femminile». Oggi, a un anno dai mondiali di Calcio femminile, le giocatrici potranno vedersi riconoscere il diritto alla maternità. FifPro, l’associazione che tutela calciatori e calciatrici, è riuscita a introdurre nuove regole che proteggano le giocatrici durante la gravidanza. A loro saranno concesse 14 settimane obbligatorie di congedo di ... Leggi su open.online (Di venerdì 20 novembre 2020) «Dopo la recente crescita del fenomeno e il successo senza precedentiCoppa del mondoin Francia lo scorso anno, ilsta entrando nella fase successiva di sviluppo», ha dichiarato il presidenteGianni Infantino. E per questo «dobbiamo anche adottare un quadro normativo adeguato e adatto alle esigenze del gioco». Oggi, a un anno dai mondiali di, le giocatrici potranno vedersi riconoscere il diritto alla. FifPro, l’associazione che tutela calciatori e calciatrici, è riuscita a introdurre nuove regole che proteggano le giocatrici durante la gravidanza. A loro saranno concesse 14obbligatorie di congedo di ...

