Coronavirus, Firenze scende in piazza, scontri con le forze dell'ordine (Di sabato 31 ottobre 2020) Il capoluogo toscano ennesimo scenario di protesta in Itala dopo le manifestazioni dei giorni scorsi arrivano gli scontri. Manifestazione Firenze (Facebook)Firenze scende in piazza, contro le chiusure, contro il dpcm contro la sofferenza di chi non può restare senza lavoro, la manifestazione è imponente ed abbraccia il centro della città, cuore pulsante dell'economia cittadina. Ci sono imprenditori, artigiani, società civile, piccoli commercianti. Firenze non può chiudere, cosi come avevano manifestato decine e decine di piazze in Italia. La situazione è critica, ma la chiusura porterebbe ad una vera e propria catastrofe. La manifestazione non ha avuto però soltanto momenti pacifici, si sono infatti registrati ...

