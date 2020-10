Aerospazio per la crescita. Le linee del Pd spiegate da Marantelli (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Per un Paese dell’Aerospazio”. È questo il titolo (e l’obiettivo) delle linee di politica industriale pubblicate oggi dal Partito democratico e dedicate specificatamente al comparto aerospaziale. Si parla di Piano di settore, di riforma delle legge 808 e anche di un nuovo Fondo per gli investimenti aerospaziali. “È un primo passo, frutto di un confronto con i distretti tecnologici, esperti, addetti ai lavori e rappresentanti di grandi aziende e Pmi”, ha spiegato a Formiche.net Daniele Marantelli, il responsabile del dipartimento Politiche per l’Aerospazio del Pd che ha curato il documento. IL CONTRIBUTO DEL PD L’obiettivo della pubblicazione, ha rimarcato Marantelli, è prima di tutto quello di “far conoscere un settore che crea ... Leggi su formiche (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Per un Paese dell’”. È questo il titolo (e l’obiettivo) delledi politica industriale pubblicate oggi dal Partito democratico e dedicate specificatamente al comparto aerospaziale. Si parla di Piano di settore, di riforma delle legge 808 e anche di un nuovo Fondo per gli investimenti aerospaziali. “È un primo passo, frutto di un confronto con i distretti tecnologici, esperti, addetti ai lavori e rappresentanti di grandi aziende e Pmi”, ha spiegato a Formiche.net Daniele, il responsabile del dipartimento Politiche per l’del Pd che ha curato il documento. IL CONTRIBUTO DEL PD L’obiettivo della pubblicazione, ha rimarcato, è prima di tutto quello di “far conoscere un settore che crea ...

