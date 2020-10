Dinamo Kiev-Juventus, Pirlo: “Dybala arrabbiato. Fondamentale vincere la prima gara” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Champions League, Dinamo Kiev-Juventus: la conferenza stampa di Andrea Pirlo. Kiev (UCRAINA) – Vigilia di Dinamo Kiev-Juventus per Andrea Pirlo. Il tecnico bianconero ha presentato in conferenza stampa la sfida di Champions League, in programma alle 18.55 di martedì 20 ottobre 2020. Dinamo Kiev-Juventus, la conferenza stampa di Andrea Pirlo Una partita speciale di Andrea Pirlo quella contro la Dinamo Kiev: “Sono tranquillo. L’emozione la lascio ai miei giocatori – ha detto il tecnico bianconero, riportato da tuttomercatoweb.com – in queste competizioni è importante ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Champions League,: la conferenza stampa di Andrea(UCRAINA) – Vigilia diper Andrea. Il tecnico bianconero ha presentato in conferenza stampa la sfida di Champions League, in programma alle 18.55 di martedì 20 ottobre 2020., la conferenza stampa di AndreaUna partita speciale di Andreaquella contro la: “Sono tranquillo. L’emozione la lascio ai miei giocatori – ha detto il tecnico bianconero, riportato da tuttomercatoweb.com – in queste competizioni è importante ...

