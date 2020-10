Dacia Spring, ecco tutte le caratteristiche dell’auto elettrica più economica d’Europa (Di lunedì 19 ottobre 2020) Dacia-Spring-ElectricLa Dacia Spring Electric è la prima auto a batteria della casa rumena di proprietà di Renault. Essendo la Dacia specializzata in auto low-cost e pragmatiche, anche la prima elettrica non poteva di certo sfuggire a questo paradigma. E in effetti la Spring, stando a quanto dichiarato dalla compagnia durante l’evento di presentazione ufficiale, sarà disponibile a un prezzo inferiore a 20mila euro, configurandosi così come il modello a batteria più economico sul mercato europeo, che con gli incentivi potrebbe davvero arrivare a cifre molto interessanti. Il suo arrivo è previsto nel 2021 e durante la prossima primavera saranno aperti gli ordini. Così come impongono le economie di scala, la ... Leggi su wired (Di lunedì 19 ottobre 2020)-ElectricLaElectric è la prima auto a batteria della casa rumena di proprietà di Renault. Essendo laspecializzata in auto low-cost e pragmatiche, anche la primanon poteva di certo sfuggire a questo paradigma. E in effetti la, stando a quanto dichiarato dalla compagnia durante l’evento di presentazione ufficiale, sarà disponibile a un prezzo inferiore a 20mila euro, configurandosi così come il modello a batteria più economico sul mercato europeo, che con gli incentivi potrebbe davvero arrivare a cifre molto interessanti. Il suo arrivo è previsto nel 2021 e durante la prossima primavera saranno aperti gli ordini. Così come impongono le economie di scala, la ...

