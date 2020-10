Lega Pro, Ghirelli annuncia nascita dei campionati Primavera 3 e 4 (Di martedì 13 ottobre 2020) La C è il calcio per i giovani. Nascono dalla stagione 2020-2021 i campionati “Primavera 3” e “Primavera 4”. E’ stata accolta favorevolmente la proposta della Lega Italiana Calcio Professionistico di riforma del Campionato Nazionale Giovanile “DANTE BERRETTI” con l’istituzione dei nuovi campionati, dedicati ai giovani e alla loro valorizzazione.“Sono contento della nascita dei campionati Primavera 3 e Primavera 4 - ha dichiarato Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro - Saranno molto importanti, in particolare, per la formazione di giovani per le Nazionali. Si apre così una competitività maggiore. Ringrazio il Presidente Gravina ... Leggi su itasportpress (Di martedì 13 ottobre 2020) La C è il calcio per i giovani. Nascono dalla stagione 2020-2021 i3” e “4”. E’ stata accolta favorevolmente la proposta dellaItaliana Calcio Professionistico di riforma del Campionato Nazionale Giovanile “DANTE BERRETTI” con l’istituzione dei nuovi, dedicati ai giovani e alla loro valorizzazione.“Sono contento delladei3 e4 - ha dichiarato Francesco, PresidentePro - Saranno molto importanti, in particolare, per la formazione di giovani per le Nazionali. Si apre così una competitività maggiore. Ringrazio il Presidente Gravina ...

