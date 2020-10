Un solo tampone per essere negativi, la quarantena ridotta a 10 giorni (Di lunedì 12 ottobre 2020) La linea di Roberto Speranza e del comitato tecnico-scientifico per fronteggiare la pandemia nei prossimi giorni sembra essere piuttosto chiara. Sono arrivati segnali di insofferenza da parte del sistema sanitario nazionale che, sebbene ancora pienamente operativo, inizia a essere in difficoltà per gli aumenti dei posti in terapia intensiva (non, comunque, come nella primavera scorsa) e, in generale, per l’aumento dei ricoveri. Nel prossimo dpcm saranno contenute delle misure specifiche che permetteranno ai contagiati di tornare negativi dopo un solo tampone, mentre la quarantena per i loro contatti si ridurrà a 10 giorni, dai 14 attualmente previsti. LEGGI ANCHE > Dal Viminale arriva l’obbligo di mascherina per chi fa ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 12 ottobre 2020) La linea di Roberto Speranza e del comitato tecnico-scientifico per fronteggiare la pandemia nei prossimisembrapiuttosto chiara. Sono arrivati segnali di insofferenza da parte del sistema sanitario nazionale che, sebbene ancora pienamente operativo, inizia ain difficoltà per gli aumenti dei posti in terapia intensiva (non, comunque, come nella primavera scorsa) e, in generale, per l’aumento dei ricoveri. Nel prossimo dpcm saranno contenute delle misure specifiche che permetteranno ai contagiati di tornaredopo un, mentre laper i loro contatti si ridurrà a 10, dai 14 attualmente previsti. LEGGI ANCHE > Dal Viminale arriva l’obbligo di mascherina per chi fa ...

