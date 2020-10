La fidanzata di Karius presentatrice di uno show | “Guardare coppie che si corteggiano è…”

Leggi su golssip

Sophia Thomalla, del portiere, sarà la nuova dello "Are You the One?". Alla Bild la modella ha raccontato di essere entusiasta per la nuova avventura televisiva: "Estate, sole, piscina e drink? Esattamente quello che fa per me. Guardare che si, litigano e poi litigano e in più commentarle e giudicare? Ancora più il mio genere. Si parte". Nello 10 single donne incontreranno 10 single uomini e cercheranno l'amore. Sophia l'amore l'ha già trovato: tra lei e il portiere dell'Union Berlin Loris va a gonfie vele.