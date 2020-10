Chi è Sean Conley, il medico di Donald Trump che non ha detto tutta la verità sulla sua salute (Di lunedì 5 ottobre 2020) Aria da bravo ragazzo, sorriso un po’ ruffiano, parlantina disinvolta: da quando Donald Trump è risultato positivo al Coronavirus ed è stato ricoverato in ospedale, il suo medico, il dottor Sean Conley, ha fatto irruzione sulla scena, diventando l’ennesimo personaggio sotto i riflettori dell’odissea Trump. I due bollettini sulla salute del presidente – raccontati dal medico ai giornalisti di tutto il mondo – sono stati costellati da incongruenze. Nel primo caso, Conley aveva dipinto un quadretto piuttosto roseo dello stato di salute del presidente, omettendo di dire che era stato messo sotto ossigeno. In quell’occasione, inoltre, il ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 ottobre 2020) Aria da bravo ragazzo, sorriso un po’ ruffiano, parlantina disinvolta: da quandoè risultato positivo al Coronavirus ed è stato ricoverato in ospedale, il suo, il dottor, ha fatto irruzionescena, diventando l’ennesimo personaggio sotto i riflettori dell’odissea. I due bollettinidel presidente – raccontati dalai giornalisti di tutto il mondo – sono stati costellati da incongruenze. Nel primo caso,aveva dipinto un quadretto piuttosto roseo dello stato didel presidente, omettendo di dire che era stato messo sotto ossigeno. In quell’occasione, inoltre, il ...

Il farmaco è utilizzato nelle fasi critiche della malattia con pazienti costretti in terapia con supporto d’ossigeno. Non è indicato invece nei casi gravi. Ridotti i decessi del 35% nei pazienti intub ...

Ufficiale e osteopata, ecco chi è Sean P. Conley: il medico che cura Trump dal Covid

Ronnie L. Jackson è stato successivamente promosso da Trump alla posizione di assistente del presidente e consigliere medico capo della Casa Bianca. Il nuovo trattamento: 'Ora per Trump niente idrossi ...

