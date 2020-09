Sondaggi politici elettorali oggi 22 settembre 2020: Lega in calo, Meloni vola (Di martedì 22 settembre 2020) Sondaggi politici elettorali oggi 22 settembre 2020: ultimissimi dati Sondaggi politici elettorali – Quale partito vincerebbe oggi, 22 settembre 2020, le elezioni? Secondo i Sondaggi Tecnè sulle intenzioni di voto per Quarta Repubblica, programma andato in onda ieri – 21 settembre – su Rete 4 quando ancora non erano definitivi i risultati delle elezioni regionali ieri sera, la Lega sarebbe il primo partito con il 26,2 per cento. Alle spalle del partito di Salvini, in perdita di consensi rispetto agli ultimi mesi (34 per cento alle Europee), ci sarebbe il Partito Democratico con 21,1 punti percentuali. Poi ... Leggi su tpi (Di martedì 22 settembre 2020)22: ultimissimi dati– Quale partito vincerebbe, 22, le elezioni? Secondo iTecnè sulle intenzioni di voto per Quarta Repubblica, programma andato in onda ieri – 21– su Rete 4 quando ancora non erano definitivi i risultati delle elezioni regionali ieri sera, lasarebbe il primo partito con il 26,2 per cento. Alle spalle del partito di Salvini, in perdita di consensi rispetto agli ultimi mesi (34 per cento alle Europee), ci sarebbe il Partito Democratico con 21,1 punti percentuali. Poi ...

Alla fine la Toscana non era così contendibile come sembrava. Dopo settimane di sondaggi che davano il testa a testa, Eugenio Giani, alla guida della coalizione con Pd e Italia Viva, firma un risultat ...

Regionali Puglia, eletti e sconfitti illustri: i primi nomi dei nuovi consiglieri. Il successo di Lopalco, il flop dei big del Pd

Cattiverie della politica e soprattutto della lotteria delle ... la partita era aperta e che poteva vincere sulla base di un sondaggio che la dava a pari punti con Michele Emiliano e Raffaele ...

