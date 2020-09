Bus diversi per gli immigrati, la proposta della Lega a Sedrina (Bergamo) (Di venerdì 18 settembre 2020) Bus diversi per gli immigrati? I nostri lettori ci chiedono di verificare un articolo pubblicato il 16 settembre 2020 su Stranieri in Italia. La notizia riporta che alcuni esponenti leghisti, il 4 settembre 2020, si sono presentati presso il prefetto di Bergamo per chiedere una rimodulazione dell’utilizzo degli autobus a favore degli studenti per evitare assembramenti sui mezzi per via della presenza di richiedenti asilo. In poche parole la richiesta proponeva orari differenti per studenti e richiedenti asilo, con priorità agli studenti. 700 firme dei cittadini di Sedrina La proposta ha scatenato le dure polemiche del centrosinistra in Regione che ha definito la richiesta “abominevole”. Cos’è successo? Il 5 ... Leggi su bufale (Di venerdì 18 settembre 2020) Busper gli? I nostri lettori ci chiedono di verificare un articolo pubblicato il 16 settembre 2020 su Stranieri in Italia. La notizia riporta che alcuni esponenti leghisti, il 4 settembre 2020, si sono presentati presso il prefetto diper chiedere una rimodulazione dell’utilizzo degli autobus a favore degli studenti per evitare assembramenti sui mezzi per viapresenza di richiedenti asilo. In poche parole la richiesta proponeva orari differenti per studenti e richiedenti asilo, con priorità agli studenti. 700 firme dei cittadini diLaha scatenato le dure polemiche del centrosinistra in Regione che ha definito la richiesta “abominevole”. Cos’è successo? Il 5 ...

xiaoan0818 : A mezzanotte esce & & & & & di Arca remasterizzato e sono felice, lo riascolterò con occhi diversi rispetto al me d… - secretlovesongf : @leescurls Secondo me bus è stata rilasciata come lead single ma a caso cioe non c'entra nulla nel disco ma per lor… - inaitana : @graz848 @disinformatico No sicuramente è diversissimo da convivente infetto, ma mi sembra paragonabile ad esempio… - lorenza_bezze : Questo prima di andare a rinnovare la tessera bus di mia figlia... Dove diversi hanno cercato di passarmi davanti..… - AlesPegasus : @BusCotral è ricominciata la scuola e come tutti gli anni i genitori che lavorano devono prendersi i giorni di feri… -

Ultime Notizie dalla rete : Bus diversi Bus diversi per gli immigrati, la proposta della Lega a Sedrina (Bergamo) Bufale.net Andare sicuri in bus a scuola, Trotta: ‘Massima tutela per studenti e dipendenti’

Per l’apertura delle scuole a Benevento, su iniziativa del sindaco Clemente Mastella e l’assessore dei Trasporti, Luigi Ambrosone, la Trotta Bus Services S.p.A. ha deciso di effettuare a tutti gli ope ...

Atac, arrivano nuovi bus per la periferia di Roma Nord

“Portiamo nuovi bus nel quadrante di Roma nord per migliorare e velocizzare gli spostamenti. Grazie ai nuovi mezzi già in strada e a quelli in arrivo nelle prossime settimane potremo migliorare i coll ...

Studenti e bus, ressa alle fermate

Mezzogiorno di fuoco sui bus. Ieri al centro studi di Viserba pochi mezzi e troppi studenti tra mascherine che si abbassano per il caldo insopportabile stipati sugli autobus. C’è chi non se l’è sentit ...

Per l’apertura delle scuole a Benevento, su iniziativa del sindaco Clemente Mastella e l’assessore dei Trasporti, Luigi Ambrosone, la Trotta Bus Services S.p.A. ha deciso di effettuare a tutti gli ope ...“Portiamo nuovi bus nel quadrante di Roma nord per migliorare e velocizzare gli spostamenti. Grazie ai nuovi mezzi già in strada e a quelli in arrivo nelle prossime settimane potremo migliorare i coll ...Mezzogiorno di fuoco sui bus. Ieri al centro studi di Viserba pochi mezzi e troppi studenti tra mascherine che si abbassano per il caldo insopportabile stipati sugli autobus. C’è chi non se l’è sentit ...