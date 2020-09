"Tutte cazz***, badilate di fango: ora parlo io". Coronavirus, la furia di Sinisa Mihajlovic: "Solo invidia?" (Di mercoledì 9 settembre 2020) Guarito anche dal Coronavirus, ora Sinisa Mihajlovic si sfoga: "Io sono Solo un uomo, con un carattere forte e un fisico molto resistente. Un po' fuori dal comune forse, quello sì", premette in un'intervista alla Gazzetta dello Sport prima di togliersi dei sassolini dalle scarpe. Già, perché qualcuno ha insinuato che il mister del Bologna, in Sardegna, sia stato poco attento e si sia beccato il corona: "Tutte cazz*** - taglia corto -. E hanno ferito molto la mia famiglia. Sono fortunato a non avere profili e a non passare il mio tempo sui social network. Però non si possono ricevere badilate di fango senza replicare. E ancora, Sinisa prosegue: "Sono andato in vacanza come ogni estate in ... Leggi su liberoquotidiano

RebVelvet_ : @sofiasplan @deboraeonni @gravityfucks Mannagg o cazz racchiude perfettamente tutte le mie opinioni passate presenti e future - jhminnbae : le zanzare non hanno rotto per tre mesi arrivano tutte oggi ma c cazz - nugoleto : @myupsidesdown PURE IO haahjsj soprattutto per il fatto che Mike sembra una persona che molto raramente va su tutte… - Butterfly_Seven : Ma se la finale di #ILAND sarà live, chi cazz ci capirà niente con tutti che parlano coreano? *flashback di tutte l… - ale_mile77 : @Chia895 Tutte le squadre hanno subito danni alle entrate di conseguenza anche al bilancio. Il problema sono le tes… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutte cazz*** Sinisa Mihajlovic, la replica a chi lo accusa: "Coronavirus, io poco attento? Solo cazz***, tutta invidia" Liberoquotidiano.it Sinisa Mihajlovic, la replica a chi lo accusa: "Coronavirus, io poco attento? Solo cazz***, tutta invidia"

Guarito anche dal coronavirus, ora Sinisa Mihajlovic si sfoga: "Io sono solo un uomo, con un carattere forte e un fisico molto resistente. Un po' fuori dal comune forse, quello sì", premette in un'int ...

Giulia De Lellis come Aurora Ramazzotti, senza filtri e trucco su Instagram (FOTO)

Anche Giulia De Lellis, così come Aurora Ramazzotti, si è mostrata facendo vedere agli estimatori qualche imperfezione che solitamente copre con il trucco ed i filtri di Instagram. La ex fidanzata di ...

Guarito anche dal coronavirus, ora Sinisa Mihajlovic si sfoga: "Io sono solo un uomo, con un carattere forte e un fisico molto resistente. Un po' fuori dal comune forse, quello sì", premette in un'int ...Anche Giulia De Lellis, così come Aurora Ramazzotti, si è mostrata facendo vedere agli estimatori qualche imperfezione che solitamente copre con il trucco ed i filtri di Instagram. La ex fidanzata di ...