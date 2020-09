Quali sono le it bag autunno inverno 2020/2021 (Di martedì 8 settembre 2020) L’identikit della nuova it bag? È vario, ma segnato da alcune precise tendenze. Le borse autunno inverno 2020 scelte dagli stilisti come must-have hanno colori e forme ricorrenti. Ecco Quali. Dal rosso al viola Al primo posto nella classifica il rosso, che sfuma fino al rosa ciclamino. È in tweed rosa lampone il tweed della Chanel “19”, iconica con il punto matelassé e la catena oro della tracolla. Fuoco la “16” bag di Celine by Hedi Smilane. Poi le varianti mattone, più simili a cuoio e testa di moro, come la “Soft Trunk” Bag di Marni, la “Sicily” di Dolce&Gabbana o la “Viva Bow Bag” in nappa ruggine di Salvatore Ferragamo. Il rosa arriva già affermato dalle stagioni precedenti, mentre la novità ... Leggi su iodonna

