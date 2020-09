Messi poteva finire al Psg. Leonardo: "Era possibile, ci ha stuzzicato" (Di lunedì 7 settembre 2020) Il Psg ha pensato veramente a prendere Messi , non era solo fantamercato, parola del direttore sportivo dei francesi Leonardo . La bufera che ha coinvolto la stella del Barcellona ha svegliato i ... Leggi su corrieredellosport

Il Psg ha pensato veramente a prendere Messi, non era solo fantamercato, parola del direttore sportivo dei francesi Leonardo. La bufera che ha coinvolto la stella del Barcellona ha svegliato i ricchi ...

