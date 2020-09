Covid sottovalutato, accuse da Forza Italia e dai figli di Berlusconi a Zangrillo: polemiche su LA7 (Di domenica 6 settembre 2020) Un nuovo capitolo mediatico ha investito in queste ore Zangrillo, il medico che tra le altre cose si occupa di Berlusconi, a maggior ragione ora che il Cavaliere è risultato positivo al Covid. Un passo indietro da parte del primario, in riferimento ad alcune dichiarazioni di maggio con cui aveva definitivo il Coronavirus clinicamente superato ed in qualche modo meno pericoloso, era già arrivato nei giorni scorsi. Tuttavia, pare che il ricovero del leader di Forza Italia abbia creato dei malumori sia all’interno del partito, sia nella famiglia dell’ex Premier. La replica di Zangrillo su LA7 a Forza Italia e alla famiglia di Berlusconi La notizia riguardante le presunte rimostranze da parte di ... Leggi su bufale

HuffPostItalia : Vittorio Sgarbi: “Se Silvio dovesse peggiorare vorrà dire che ho sottovalutato il covid. Mi auguro di no' - berlusconi : Voglio rassicurarvi che sto bene, sono anch'io vittima come tanti italiani del contagio del Covid: una malattia di… - Adnkronos : #Covid, #Meloni: 'Governo ha sottovalutato epidemia' - luciettinafab : RT @cicciogia: #Sgarbi: 'Se Silvio dovesse peggiorare allora vorrà dire che ho sottovalutato la cosa. Sono pronto a seguire Zangrillo se ha… - eadaimon : RT @cicciogia: #Sgarbi: 'Se Silvio dovesse peggiorare allora vorrà dire che ho sottovalutato la cosa. Sono pronto a seguire Zangrillo se ha… -