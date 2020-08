Libia, naufragio: almeno 45 morti (Di giovedì 20 agosto 2020) Sarebbe almeno di 45 morti il bilancio, in questo preciso momento, del naufragio avvenuto al largo della Libia. almeno 45 morti, mentre si continua a provare a fare chiarezza sulla vicenda e a far luce sul naufragio “il più grande registrato quest’anno”. naufragio al largo della Libia: almeno 45 decessi Sarebbero almeno 45 le persone morte in un naufragio avvenuto al largo della costa libica, “il più grande registrato quest’anno”: lo ammette in un tweet l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), che accanto all’Unhcr, Agenzia Onu per i Rifugiati, incoraggia “un’azione urgente”. “Senza ... Leggi su italiasera

