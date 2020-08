Calciomercato Fiorentina, incontro con Lucci per Florenzi e non solo (Di giovedì 20 agosto 2020) Calciomercato Fiorentina: i viola hanno incontrato l’agente di Florenzi per sondarne la disponibilità La Fiorentina è a caccia di rinforzi in vista della prossima stagione. Oggi, come riporta Firenzeviola,it, il club toscano ha avuto un incontro con Alessandro Lucci, agente di Alessandro Florenzi. Il jolly della Roma è un obiettivo dei viola che ne avrebbero sondato la disponibilità proprio con il procuratore. Ma con Lucci si è parlato anche di Vincenzo Montella, ancora sotto contratto con la Fiorentina, e della sua possibile rescissione contrattuale. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

