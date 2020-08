Jurassic World Dominion: un budget eccezionale per garantire le misure di sicurezza (Di domenica 16 agosto 2020) Ripartono le riprese di Jurassic World: Dominion, fa scalpore è il budget investito dalla Universal per garantire il rispetto delle misure di sicurezza: 9 milioni di dollari. Jurassic World: Dominion diretto da Colin Trevorrow è la prima grande produzione a tornare al lavoro dopo l'emergenza sanitaria mondiale, ed è anche la prima ad avere investito un budget di 9 milioni di dollari, una cifra veramente eccezionale per far rispettare le misure di sicurezza. Dopo aver diffuso le prime immagini dal set inglese del terzo capitolo della saga di Jurassic World, il New York Times ha anche approfondito il ... Leggi su movieplayer

Ripartono le riprese di Jurassic World: Dominion, fa scalpore è il budget investito dalla Universal per garantire il rispetto delle misure di sicurezza: 9 milioni di dollari. NOTIZIA di JESSICA CAPUTO ...

Test ogni due giorni per cast e troupe, cibo in vassoi a prova di virus: così si gira un film ai tempi del Covid

La California è bloccata dal virus, Hollywood si riempie di vagabondi, i ricchi e famosi lasciano la città, e l’industria del cinema prova a ripartire girando i film all’estero. Ai Pinewood Studios vi ...

