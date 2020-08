In Sicilia dove i fenicotteri depongono le uova: riapre la riserva di Priolo (Di domenica 16 agosto 2020) Una distesa rosa di migliaia di fenicotteri che sembrano ballare sull’acqua vi aspetta alla Riserva naturale Saline di Priolo a nord di Siracusa. La riserva, costretta alla chiusura dall’incendio del luglio 2019, sta per riaprire. E dalla metà di agosto i fenicotteri che vi accoglieranno saranno il doppio, assieme ai loro pulcini grigi che nel frattempo stanno velocemente crescendo in attesa che arrivi la stagione delle migrazioni, quando prenderanno il volo verso altri lidi del Mediterraneo. Leggi su vanityfair

