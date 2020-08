Lo sai, solo tu (Di sabato 15 agosto 2020) L’Amore senza fretta Di Vincenzo Calafiore 14 Agosto 2020 Udine Italy 17.08.2019 L.633/41 Proprietà Intellettuale Riservata “ …. Riuscire ad amare, oggi, è difficile molto … ora,dove tutto è in vendita… è come vivere in un mercato ove poter scegliere ciò che più ti aggrada. Senza dignità nella continua trattazione di chi si offre e di chi dovrebbe prendere…. “ Vincenzo Calafiore Io credo nella felicità, in quella felicità che ti rimane dentro e non svapora mai, quella che ti fa pensare che “ Oggi “ è un bel giorno, un giorno da vivere, da raccontare, da conservare.. così per ... Leggi su laprimapagina

MinFrancy01 : _Cos'è, state insieme?' Io ho risposto di no, e lei continua con 'Ma ti piaccono le ragazze? No perché lo sai come… - ZURlSHI : RT @swetxneerx: ma solo a me parte ogni tanto il DOVE SEI TI STO CERCANDO DA QUESTA MATTINA NON FARE IL CRETINO NON SCHERZARE CON IL FUOCO… - CRizzetti : '... sai quando ti accorgi di essere sporco fino all'osso? Quando vedi arrivare i moscerini. Tanti piccoli moscerin… - Borsapretporter : Le cure gratuite dovrebbero valere solo per le malattie vere, non per gli INCIDENTI che uno si procura per scarsa a… - sabry67494248 : RT @mrbiondo: ho il fuoco dentro e solo tu sai spegnerlo -

Ultime Notizie dalla rete : sai solo FABRIANO Sai quando parti, ma solo se il treno nasce nella tua stazione. Altrimenti Corriere Adriatico Sii sempre mare

Sai quante volte ti ho cercata e quante volte ho trovato i tuoi occhi … è stata una specie di attesa infinita, una danza spagnola, forte e segreta … che viai via sfumò nei miei silenzi. Ho imparato ad ...

"Io musa di Newton, algida solo nelle foto La vita in passerella? Un bellissimo bluff"

di Massimo Cutò "La mia vita in passerella? È stata tutta una commedia, un gioco, un grande bluff. Ho recitato una parte: guardo indietro e mi sembra la storia di un’altra". Se lo dice lei, sarà così.

Sai quante volte ti ho cercata e quante volte ho trovato i tuoi occhi … è stata una specie di attesa infinita, una danza spagnola, forte e segreta … che viai via sfumò nei miei silenzi. Ho imparato ad ...di Massimo Cutò "La mia vita in passerella? È stata tutta una commedia, un gioco, un grande bluff. Ho recitato una parte: guardo indietro e mi sembra la storia di un’altra". Se lo dice lei, sarà così.