Ecobonus auto: 500 milioni gli incentivi e si premiano le ibride (Di giovedì 6 agosto 2020) Dal 1° agosto e fino al 31 dicembre 2020 si può prenotare sul sito Ecobonus.mise.gov.it l'...non sarà retroattivo e varrà solo per le auto acquistate successivamente alla sua pubblicazione in Gazzetta ... Leggi su trend-online

Italia_Notizie : Bonus auto, già prenotati 10 dei 50 milioni a disposizione Ecco come avere l’incentivo - luisaloffredo28 : RT @M5SER: Ambiente, Piccinini (M5S): 'Regione e Ausl utilizzino ecobonus per rinnovare il loro parco auto. Puntare su elettrico' - https:/… - SAPAFER : RT @M5SER: Ambiente, Piccinini (M5S): 'Regione e Ausl utilizzino ecobonus per rinnovare il loro parco auto. Puntare su elettrico' - https:/… - HDmotori : Incentivi Citroen: sino a 8.000 euro con Ecobonus Rottamazione - TheItalianTimes : #Ecobonus per le colonnine ricarica elettrica: ecco come funziona -