Due giornate di attività formativa effettuate in Friuli, nella città di Pordenone, per agli istruttori dell’Associazione Sportiva Sfam kravmagakapap presieduta dal maestro Fabrizio Gambardella, agente istruttore di Polizia locale prima di Bollate e ...

Cusano , lite con spray urticante : arrivano i pompieri dell’Nbcr . Una lite tra coinquilini in una palazzina del centro di Cusano Milanino ha richiesto l’intervento di due squadre dei vigili del fuoco del nucleo Nbcr. Erano circa le 20 di mercoledì, ...

Attimi di concitazione e panico hanno scosso la discoteca ‘Class 125’ nel cuore di Arezzo , precisamente in via Madonna del Prato, la scorsa notte , quando ignoti hanno spruzzato spray al peperoncino all’interno dei locali. Il personale addetto alla ...

Spray urticante a Curno, scatta l’evacuazione all’Obi: allarme rientrato - spray urticante a Curno, scatta l’evacuazione all’Obi: allarme rientrato - Qualcuno avrebbe spruzzato dell spray urticante all’interno del negozio. Allarme rientrato all’Obi di Curno nel primo pomeriggio di sabato 19 maggio.

SPRAY AL PEPERONCINO A SCUOLA, FASTIDI SIGNIFICATIVI PER DUE STUDENTESSE - spray AL PEPERONCINO A SCUOLA, FASTIDI SIGNIFICATIVI PER DUE STUDENTESSE - Foto di copertina generica Spruzzano spray al peperoncino nel bagno delle scuole Medie Paoli di Modena, causando sintomi di irritazione a cinque studenti. È accaduto ieri. Un episodio che ha reso nece ...

Curno, il superstore Obi evacuato: intossicazione per 30 clienti, ipotesi spray urticante o guasto - Curno, il superstore Obi evacuato: intossicazione per 30 clienti, ipotesi spray urticante o guasto - Poco dopo le 14, decine di clienti del superstore sulla Briantea hanno cominciato ad avvertire bruciore agli occhi e alla gola. Nessuno grave. Il negozio è stato evacuato e chiuso, così come il parche ...