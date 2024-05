L' ultimatum di Gantz a Netanyahu | Piano per Gaza o lascio il governo

"Mentre i nostri eroici combattenti lottano per distruggere i battaglioni di Hamas a Rafah, Gantz sceglie di lanciare un ultimatum al primo ministro invece di lanciarne uno ad Hamas ". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu in risposta al ministro ...

Benny Gantz , ministro del gabinetto di guerra israeliano, ha chiesto al premier Benjamin Netanyahu un piano per Gaza entro l'8 giugno - quando saranno passati otto mesi dall'attacco di Hamas - o il suo partito centrista lascerà il governo. Nel ...

Il ministro centrista chiede un piano d’azione per il dopo guerra e auspica linea con Usa e Paesi arabi. Allarme Unrwa: in 800mila via da Rafah