Volley - Italia galattica | triturata la Turchia di Vargas e Santarelli! Le azzurre di Velasco volano in Nations League

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.51 Rimonta completata per l’Italia di Julio Velasco, che dopo esser stata beffata nel finale del primo set ha reagito d’orgoglio conquistando i tre parziali consecutivi. 25-19 ANTROPOVA!! L’azzurra piega ...

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Turchia , partita valevole per la Pool 1 della prima settimana della volley ball Nations League femminile 2024 di volley . Quarto ed ultimo impegno di questa prima settimana di VNL per le ragazze di Julio Velasco, ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-12 Parallela vincente di Vargas, che piega le mani del muro. 19-11 MONSTER BLOCK!! Danesi chiude nuovamente la porta in faccia a Vargas. 18-11 Mani out trovato da Degradi. 17-11 Ace di Arici, che pesca ...