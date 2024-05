Israele - governo in crisi | Gantz lancia un ultimatum a Netanyahu La replica | Pensi a Hamas

(Di sabato 18 maggio 2024) Inarriva a un livello senza precedenti la tensione all’interno del: Benny, ministro del Gabinetto di guerra, nel corso di una conferenza stampa ha chiesto al premier Benjaminun piano per Gaza entro l’8 giugno – quando saranno passati otto mesi dall’attacco di– o il suo partito centrista lascerà il. “sceglie dire unal Primo Ministro invece dirne uno a”, è stata ladi: “Cambiare rotta o lascio ilha sollecitato un piano in sei punti, tra cui il ritorno degli ostaggi, ...

Roma, 16 mag. (askanews) – La spaccatura che da tempo covava nel cuore del gabinetto di guerra israeliano è esplosa, dopo che il ministro della Difesa, Yoav Gallant , ha sfida to ieri il primo ministro Benjamin Netanyahu a elaborare piani per il ...

Articolo pubblicato giovedì 16 Maggio 2024, 12:02 Il Ministro della Difesa Yoav Gallant ha recentemente espresso posizioni contrarie all’idea di stabilire un controllo militare e civile israeliano su Gaza una volta concluso il conflitto in corso. ...

Il discorso in conferenza stampa del ministro del gabinetto di guerra israeliano Benny Gantz era atteso per un possibile “ ultimatum al premier Netanyahu sulla strategia della guerra ”, avevano riferito i media. E così è stato, confermando una volta ...

Gaza, riportato in Israele il corpo dell'ostaggio Ron Binyamin: aveva 53 anni - Gaza, riportato in israele il corpo dell'ostaggio Ron Binyamin: aveva 53 anni - Il Forum ha aggiunto che «128 ostaggi aspettano di essere salvati e tornare in israele da 225 lunghi giorni e notti». «Il governo israeliano - prosegue il Forum - deve concentrarsi sull'unico compito ...

