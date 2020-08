Gravina: “La maglia verde dell’Italia un successo anche all’estero. Il Rinascimento del calcio nostrano…” (Di mercoledì 5 agosto 2020) "Ha battuto ogni record in termini di mercato, è straordinario pensare come il merchandising ufficiale legato alla nazionale il 73% si rivolge estero. C'è stato il 35% delle vendite nette del 2019, di maglie verdi, ha rappresentato un segno evidente".A dichiararlo è il numero uno della FIGC Gabriele Gravina che, in occasione della decima edizione del Report calcio - presentata dallo stesso, si è soffermato a parlare del successo della maglia verde dell'Italia che nei mesi scorsi aveva suscitato svariate polemiche."L'ho desiderata e l'ho voluta, l'ho condivisa con Puma, non c'era voglia di offuscare o contaminare la storia con un colore diverso rispetto all'azzurro. Nella sfida contro la Grecia, nell'unica gara storica con questo colore per la rinascita, il ... Leggi su mediagol

