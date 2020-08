Ellen DeGeneres, il fratello Vance DeGeneres la difende: "Le accuse? Sono tutte caz..te" (Di mercoledì 5 agosto 2020) Ellen DeGeneres non è sola a combattere le accuse che le stanno piovendo addosso, ora anche il fratello Vance DeGeneres è al suo fianco e lancia un appello molto forte ai suoi amici. Ellen DeGeneres trova un nuovo alleato in suo fratello Vance DeGeneres. La conduttrice, messa sotto accusa in questi giorni per aver creato un ambiente di lavoro tossico, è stata difesa da Vance, che ha scritto su Twitter: "Se accusate mia sorella di bullismo non la conoscete". Scrittore e produttore, Vance DeGeneres è il fratello maggiore di ... Leggi su movieplayer

VanityFairIt : Tanti ex dipendenti del programma hanno denunciato un «clima tossico», addirittura episodi di «molestie», «razzismo… - s0fistlou : @dboyinluv defiene a ellen degeneres a pesar d q se la acusa d maltrato laboral jsjsjsj - diopaninaro : Quindi aspettate non ho capito Ellen DeGeneres può trattare di merda lo staff e la crew del suo show E CONTINUARE A… - Alex_Fidalgo : @trantrico @tankian2010 Calla, calla... - zazoomblog : Ellen DeGeneres Kevin Hart la difende e accusa chi vuole vederla distrutta - #Ellen #DeGeneres #Kevin #difende… -

