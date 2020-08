Sky Sharks, il trailer è già virale: zombie e squali nazisti – VIDEO (Di domenica 2 agosto 2020) Sky Sharks è realtà. Il trailer del nuovo e pazzo film che è stat annunciato poche ore fa è già online e internet lo ha già trasformato in un fenomeno virale. Ci sono film che sono dei capolavori assoluti, dei classici senza tempo che nessuno dimenticherà mai. E poi ci sono dei film che sono … L'articolo Sky Sharks, il trailer è già virale: zombie e squali nazisti – VIDEO proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

HojohClo : @Zbarskij Proponi la location per la produzione di Sky Sharks II - il_bosone : Dove si firma per partecipare? Articolo del nostro Alessandro #bmovie #trash #cinema #film #sharknado #skysharks… - NonFarcela : RT @Super__Marti: Questo è materiale per @NonFarcela Magari avrei tolto il volanti poi sarebbe stato perfetto ?????????? - Super__Marti : Questo è materiale per @NonFarcela Magari avrei tolto il volanti poi sarebbe stato perfetto ?????????? - GianlucaOdinson : Nazi-zombie e squali volanti meccanici? L'orrore prende vita nel trailer di Sky Sharks -

Ultime Notizie dalla rete : Sky Sharks Sky Sharks: Nazisti zombie a cavallo di Squali volanti nel nuovo trailer Nerdmovieproductions Zombi nazisti su squali meccanici nel trailer di Sky Sharks!

Nazi-zombie e squali volanti meccanici? L'orrore prende vita nel trailer di Sky Sharks

Nel trailer di uno di quei film improbabili che ci piacciono tanto, Sky Sharks, zombi nazisti cavalcano squali meccanici volanti. Nel cast anche Tony Todd.