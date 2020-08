Decreto agosto, spunta il bonus Pos: cos’è e come funziona (Di domenica 2 agosto 2020) Spinta ai consumi da almeno due miliardi, ma si starebbe facendo dei tentativi per arrivare a tre, con un bonus legato ad alcune tipologie di acquisti con carte e bancomat fatte da qui alla fine dell’anno. È quanto sarebbe previsto dal Decreto agosto in cantiere e che potrebbe essere varato in settimana, tra le misure da lanciare per risollevare l’economia. Le novità sul Decreto agosto: spunta il bonus Pos Da quanto si apprende, l’idea sarebbe quella di agevolare fiscalmente le spese fino a 5mila euro. Non però una spesa indiscriminata su qualsiasi acquisto. Oltre ai consumi in bar e ristoranti tramite i pagamenti digitali con carta, si starebbe valutando di incentivare con uno sconto a carico dello Stato anche gli acquisti di ... Leggi su quifinanza

fattoquotidiano : “Un bonus per chi paga col Pos già nel decreto agosto”. Le anticipazioni del testo: valido fino a fine anno, pronti… - repubblica : Decreto agosto, spinta da 2 miliardi ai consumi con un bonus per acquisti con pagamenti digitali - Corriere : Nel decreto di agosto spunta il bonus per i pagamenti con il Pos - bianca_caimi : RT @fattoquotidiano: “Un bonus per chi paga col Pos già nel decreto agosto”. Le anticipazioni del testo: valido fino a fine anno, pronti du… - SuicidioEuropeo : Voglio sapere tutto di te! TUTTO! TI VOGLIO GUARDARE SEMPRE! Ormai lo Stato italiano assomiglia sempre più a un ex-… -