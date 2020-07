La nuova guerra fredda tra Usa e Cina metterà gli alleati in un fuoco incrociato causando GRAVI danni (Di domenica 26 luglio 2020) Il segretario di Stato americano Mike Pompeo chiede “un’alleanza di democrazie” per affrontare la Cina. Si tratta di una nuova guerra fredda in cui le nazioni sono costrette a schierarsi con Washington o Pechino.È un classico gioco di potere e gli americani accusano Pechino di essere la “nuova tirannia” nel mondo.Tuttavia, tale demarcazione polarizzata del pianeta come designata da Washington è impossibile in un’economia globale altamente integrata, dai mercati dei consumi e finanziari alle catene di approvvigionamento.Un reportage di questa settimana sottolinea ancora una volta come anche l’esercito americano faccia affidamento sulla Cina per le forniture di metalli delle terre rare utilizzate nei suoi sistemi d’armamento.In effetti, l’intera economia ... Leggi su databaseitalia

