Caso Palamara, gli avvocati: "Intercettazioni inutilizzabili" (Di giovedì 16 luglio 2020) Gli avvocati di Palamara si appellano all'articolo 68 della Costituzione e definiscono "inutilizzabili" le intercettazioni dell'8 maggio all'hotel Champagne. Continuano i risvolti nel Caso Palamara. Oggi a prendere voce sono i legai dell'ex presidente dell'Anm (Associazione nazionale magistrati), che contestano le intercettazioni delle conversazioni tra Luca Palamara e gli onorevoli Lotti e Ferri. L'8 maggio …

