Romani fuori dalle fogne. Cambia sonetto pro-Raggi e diventano "gente da poco" (Di lunedì 13 luglio 2020) Franco Ferrari ha deciso di modificare la parte più criticata del suo sonetto pubblicato sul blog di Beppe Grillo, intitolato “Virgi, Roma nun te merita”. Nella versione originale i Romani venivano chiamato “gente de fogna”, una definizione che ha scatenato una lunga serie di polemiche, e che non è piaciuta nemmeno alla sindaca. Oggi, Ferrari lo ha Cambiato con “gente da poco”Ieri, la sindaca aveva ringraziato l’autore, sottolineando però la sua disapprovazione per quella definizione: “Franco, grazie di cuore. Amo Roma con tutta me stessa ... Ma quel ‘gente de fogna’ non mi piace. Lo so che ti riferisci a chi ruba o incendia ma, se puoi, toglilo”. Una richiesta accolta ... Leggi su huffingtonpost

