P-Valley, la recensione: il sogno americano ha un prezzo, le creature della notte di Starz lo sanno bene (Di lunedì 13 luglio 2020) La recensione di P-Valley, creata da Katori Hall, in cui i corpi delle ballerine di lap dance di un club del Mississippi raccontano mondi che si finge non esistano, ma non possiamo più ignorare. Nello scrivere la recensione di P-Valley, ci vengono in mente diversi stimoli sensoriali: il caldo dei corpi misto all'odore di alcol e fumo. L'appiccicaticcio sotto i piedi. Il fruscio delle banconote e il rumore stridulo della pelle che scivola sul palo: fin dalle primissime immagini, la serie creata da Katori Hall ci fa entrare in un mondo ben definito, in cui ogni cosa vive di contrasti. A partire dai colori: in P-Valley tutto è scuro o rosa neon, un colore vibrante, quasi violento, che si posa sui volti e sui corpi dei protagonisti quasi a sostituire il rosso del sangue. ... Leggi su movieplayer

