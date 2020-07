Valle dell’Irno, operazione di controllo dei carabinieri (Di sabato 11 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoValle dell’Irno – I carabinieri della compagnia di Mercato San Severino hanno effettuato un servizio ad ampio raggio che ha riguardato i comuni di Castel San Giorgio, Siano, Mercato San Severino, Baronissi e Fisciano. Il bilancio dell’operazione è di un deferito per tentato furto in abitazione a Castel San Giorgio. Due persone state denunciate per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, mentre una per guida in stato di ebrezza. Controllati numerosi pregiudicati sottoposti a perquisizione domiciliare e personale, elevate 15 contravvenzioni al Codice della Strada e sottoposti a fermo 10 veicoli. Nell’operazione di controllo sono state impegnate numerose pattuglie del nucleo radiomobile della compagnia di Mercato San Severino e delle ... Leggi su anteprima24

