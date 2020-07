Atalanta, Percassi e quel retroscena sul sorteggio: “vi dico cosa mi ha detto mio figlio sul Paris Saint-Germain” (Di venerdì 10 luglio 2020) L’urna di Nyon ha parlato, l’Atalanta sfiderà il Paris Saint-Germain nei quarti di Champions League, match che mette in palio un posto in semifinale. Marco Luzzani/Getty ImagesUna sfida affascinante, che il presidente Percassi ha commentato ai microfoni di Sky Sport: “da adesso sarò in tensione per una partita straordinaria, loro sono uno squadrone. Vediamo come va, è una partita difficilissima. Abbiamo bisogno di crescere ancora. La squadra si allena bene giorno dopo giorno. Dobbiamo finire bene il campionato e prepararci alla partita della vita. Una sfida del genere non era mai capitata nella storia dell’Atalanta. Con Gasperini avevamo parlato, ci eravamo detti che speravamo di non trovare squadroni veri. Mio figlio Luca mi ... Leggi su sportfair

