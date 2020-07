Anna diabolica a Temptation: per un bimbo manda fuori di testa Andrea, alta tensione (Di venerdì 10 luglio 2020) Rewind! Sembra un film già visto. Siamo a Temptation Island, il programma di Filippo Bisciglia in onda su Canale 5. Andrea (fidanzato di Anna) ha dieci anni in meno rispetto alla sua compagna. Alla prima puntata fa volare una sedia. Adesso non apprezza la recita di Anna che vuole farlo ingelosire. Unico fine: convincerlo a dire sì ad avere un figlio (dopo il matrimonio). Andrea, al contrario, ribadisce il suo no alle richieste della fidanzata: “Io a 28 anni sai quante ne trovo”, si fa scappare parlando con gli altri partecipanti del reality. Al faló poi Andrea, come un disco rotto, vede nuovamente la sua compagna recitare la solita messa in scena. Si fa vedere, infatti, sempre più vicina al tentatore Carlo con il solo scopo ... Leggi su liberoquotidiano

Rewind! Sembra un film già visto. Siamo a Temptation Island, il programma di Filippo Bisciglia in onda su Canale 5. Andrea (fidanzato di Anna) ha dieci anni in meno rispetto alla sua compagna. Alla pr ...

ANDREA E ANNA/ Lei provoca Carlo, lui furioso “Portatela da me!” (Temptation Island)

Andrea e Anna, Temptation Island 2020: lui chiederà il falò di confronto? Stanco dei comportamenti della fidanzata darà di matto al falò ma… Anna continua a stuzzicare Andrea anche in questa seconda p ...

